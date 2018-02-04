Уроки дипломатии: посла Польши пригласили на «бандеровские чтения» в Киеве

На фоне разгорающегося скандала с польским законом о запрете бандеровской идеологии официальный Киев нашёл изящный выход снять напряжение в польско-украинских отношениях и пригласил посла Польши на «бандеровские чтения».

Директор Негосударственного аналитического центра «Украинские студии стратегических исследований» Юрий Сиротюк направил послу Яну Пекло приглашение на так называемые бандеровские чтения, которые состоятся 9 февраля в колонном зале Киевсовета.

Как ни странно, но в приглашении говорится: «В связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации, считаем необходимым осуществить беспристрастный и взвешенный анализ прошлого и настоящего сложных отношений между нашими народами».

Итак, виновата снова Россия, а у нас всё наладится после того, как посидим в тесном кругу, вспомним «славные дела» Бандеры. Заманчивое предложение! Будем следить за реакцией посла и МИД Польши.

На Украине вообще умеют находить нестандартные решения: так, в Тернополе в ответ на польский закон постановили поднимать на всех государственных учреждениях красно-чёрный флаг наряду с государственным биколором.