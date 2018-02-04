В Днепре в страшном ДТП погиб известный волонтер Леонид Краснопольский

Сегодня в Днепре в результате ДТП погиб известный волонтер Леонид Краснопольский.

Его жена Ольга сообщила об этом в соцсети: «Сегодня днем Леня погиб в ДТП».

При информации местных СМИ, сегодня на Набережной Победы в Днепре столкнулись два автомобиля, в результате аварии водитель Kia погиб на месте.

Очевидцы добавили, что автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, и в этом момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

Прибывшие на место аварии медики, констатировали смерть Краснопольский. Сейчас детали инцидента выясняют сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Мэр Днепра Борис Филатов также прокомментировал данную трагедию»: «У меня нет слов. Просто нет. Только вчера мы поругались с ним в Фейсбуке, а сегодня его уже нет.

Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП. Да, Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта «Hunta in UA», бежавший в 2014 году в Днепр. Он был сложный, вечно недовольный и постоянно брюзжал. Сегодня я могу это сказать. Да, я вытянул его в 14-м из «подвала». Мы никогда это не обсуждали публично. Леня думал, что это должное. Я думал, что он обязан был это ценить. Леня, прости. Прости, друг мой. Прости. Я просто вас всех заклинаю. Берегите ближних, чтобы не жалеть об этом завтра. Никто не знает, что нас ждет впереди…».

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