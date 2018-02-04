В Москве из-за мощного снегопада, есть жертвы и раненые

Из-за сильного снегопада, перешедшее в ледяной дождь, в Москве один человек погиб и еще пять получили ранения.

Мэр российской столицы Сергей Собянин отметил: «Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже. Ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. От деревьев и проводов надо держаться подальше».

Отмечается, что в Москве повалены 360 деревьев. При этом высота снежного покрова на главной московской метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения. Норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

По прогнозам синоптиков, в Москве продолжатся метель, заносы на дорогах, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях. В регионе сохраняется желтый уровень опасности.