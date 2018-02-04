В Москве во время непогоды погиб человек

В Москве непогода стала причиной гибели одного человека, еще двое получили травмы. Об этом в твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже», — отметил он.

По словам Собянина, сегодня в Москве ожидается мощный снегопад и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Он призвал жителей города держаться подальше от проводов и деревьев.

Между тем МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение, сообщается на сайте ведомства. Сегодня в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Московской области и Москве ожидается сильный мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель и усиление ветра до 15-20 м/с.