В оккупированный Крым приехали немецкие депутаты

В субботу оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ.В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину."Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп (Rorer Beckamp).Как заявил депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), парламентарии надеются, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".Как сообщалось, в апреле 2016 года российский фонд оплатил поездку в аннексированный Крым немецкому депутату Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркусу Претцелю для участия в Ялтинском экономическом форуме.В июне 2017 года немецкий политик Александр Голанд, который возглавлял избирательный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", назвал Крым "исконно российской территорией".В августе появилась информация, что сразу нескольких функционеров правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) подозревают в тесных контактах с предполагаемым российским агентом, поляком Матеушем Пискорским.Осенью 2017 года "Альтернатива для Германии" впервые прошла в парламент. Тысячи демонстрантов в Берлине вышли на акцию протеста против этого.