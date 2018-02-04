В Пакистане в ходе теракта погибли 11 военных

В Пакистане террорист-смертник устроил теракт, в результате чего, погибли 11 военных, еще 13 получили травмы.

Сообщается, что происшествие случилось в долине Сват в северо-западной части страны вчера вечером. Бомбу взорвали на территории, где солдаты занимаются спортом и физическими упражнениями в районе Кабала.

По данным, в эпицентре взрыва погибли трое военных. Позже еще восемь скончались от ранений. Среди убитых один офицер.

До 2009 года этот район контролировали исламские боевики. Это был первый теракт за последние три года в регионе. Ни одна из групп взяла на себя ответственность.