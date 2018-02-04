В порт Румынии прибыли корабли НАТО

В порт Румынии в рамках военных учений зашли корабли, которые участвуют в учебных маневрах в Черном море,

В румынских ВМС рассказали, какие корабли зашли в порт Констанца: «В состав постоянной группы военных кораблей НАТО входят румынский фрегат „Король Фердинанд“, британский корабль „HMS Duncan“, турецкий фрегат „TCG Gaziantep“. До 17 февраля военные корабли примут участие в операциях по охране акватории Черного моря».

По информации, другая группа кораблей НАТО занимается в рамках учений обезвреживанием морских мин. Сейчас группы кораблей отрабатывают взаимодействие между собой через единое командование.