В российской столице выпало рекордное количество снега за всю историю наблюдений

Синоптики зафиксировали, что в столице на протяжении субботы уже выпало до 8 миллиметров осадков в виде мокрого снега, к вечеру субботы предполагается еще до 4 миллиметров осадков.

На столичный регион обвалился снегопад, который вполне может стать самым мощным для февраля в данном столетии.

Нынешняя метель принесла рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений — 14 мм в эквиваленте воды.

В частности, в субботу количество выпавших осадков составило 5,1 мм.

Прошедший рекорд по осадкам в российской столице был зафиксирован в 2008 г. и составил приблизительно 8,9 мм.

Синоптики прогнозируют, что мощнейший снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет только к утру понедельника. Также он обозначил, что из-за падения температуры в ночь на воскресенье и из-за изменения направления ветра с южного на северный, его порывы могут достигать до 20 м/с. В связи с этим было прервано движение трамваев, вместо них запустили компенсационные автобусы.

Источник агентства обозначил, что снегопад продолжится и в вокресенье. «И, похоже, это только начало», — написал мэр в своей странице в «Твиттере». Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал в социальная сеть Twitter, что в городе упали уже 7 деревьев. Местные аварийные службы работают в усиленном режиме. В столице будет пасмурно и пойдет сильный снег.