В США арестовали злоумышленника, планировавшего похитить Лану Дель Рей

В американском городе Орландо (штат Флорида) задержали мужчину, который намеревался похитить известную певицу Лану Дель Рей.

Об этом местная полиция сообщила в субботу на своей официальной странице в Twitter. Отмечается, что стражам порядка удалось остановить задержанного, который был вооружен ножом, прежде чем он смог добраться до места проведения концерта певицы.

По информации западных СМИ, полицейские отреагировали на анонимный звонок с сообщением об «загадочных и угрожающих» постах в социальных сетях со стороны задержанного в адрес Дель Рей. 43-летний Хант имеет пять судимостей и недавно освободился из тюрьмы.