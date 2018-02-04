В Украине могут открыть избирательные участки для выборов президента России

Министерство иностранных дел Украины рассматривает запрос российской стороны на открытие четырёх избирательных участков на Украине в преддверии президентских выборов в России."МИД Украины получил обращение посольства России в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента России и организации для граждан России, которые проживают в Украине, избирательных участков", - пишет "Интерфакс-Украина".В настоящее время обращение со стороны России "рассматривается причастными ведомствами".Отмечается, что запрос касался открытия избирательных участков в помещении посольства России в Киеве и генеральных консульств России во Львове, Одессе и Харькове.