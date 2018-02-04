В Африне подбили турецкий танк, 5 погибших

В процессе операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне подбит танк Вооруженных сил Турции, погибли пятеро военнослужащих, проинформировал турецкий Генштаб.

В web-сети интернет появились видеокадры, как надувной прототип танка Leopard турецкой армии обманул курдов. Об этом информирует Генштаб Турции, отмечая, что инцидент произошёл в Африне.

Сирийские курды из партии «Демократический союз» и YPG, которые Турция считает террористическими, вместе с боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ) подбили турецкий танк в сирийском Африне. Как передает ФАН, силовики опубликовали в глобальной паутине один их фрагментов данной атаки, на которой запечатлели момент атаки: турецкий танк фактически в упор расстреливал позиции курдского ополчения. По имеющейся достоверной информации турецких военных, операция «проходит успешно». Как стало известно агентству, оператором ПТРК была девушка из «Отрядов женской самообороны» (YPJ).