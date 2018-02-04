«Вас здесь не ждут и вам не рады»: крымчане ополчились против россиян

В аннексированном Крыму начался скандал из-за переезжающих туда жителей России.

Так, в микроблоге «Крымский бандеровец» в Twitter, опубликовали скриншоты обсуждения о переезде в Крым в паблике «Подслушано Симферополь».

Так в посте указано: «Крым. Оккупанты из Красноярска прорываются в Симферополь. Начался традиционный срач. Все ненавидят понаехавших. Прочтите».

Судя по переписке, местные жители ополчились на «понаехавших» россиян и не рады видеть их на своей земле:

«Здесь вас не ждут и здесь вам не рады».

«Жить всегда лучше дома, а не на арендах».

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