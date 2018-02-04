В Калуге на карантин закрылись 26 школьных классов

В Пскове в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрываются еще один ученический класс и две группы дошкольников.

По достоверным располагаемым данным Роспотребнадзора, среди школьников и детей дошкольного возраста превышены пороговые показатели заболеваемости ОРВИ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля на карантине уже находятся три класса в Пскове — в лицее № 4, а также в школе № 12. Заболеваемость ОРВИ подросла в сопоставлении с прошлой неделей на 15,5% и ниже эпидемического порога на 35,4%.

6-ти лет. Рост заболеваемости детей связан с формированием групповых очагов ОРВИ в детских коллективах.

Карантин продлится по индивидуально установленным срокам.

Карантин в закрытых классах и группах продолжится на протяжении 7-ми дней.