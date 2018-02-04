Военный ВСУ застрелил сослуживца из автомата, будучи под наркотиками

Также Марочко поведал еще об одном вопиющем случае в украинской армии.

Военнослужащий ВСУ после употребления наркотических веществ застрелил из автомата сослуживца.

Как поведал на пресс-конференции официальный уполномоченный Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, в украинской армии зафиксированы очередные небоевые потери. Об этом сегодня на брифинге сказал официальный уполномоченный Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Так, 1 февраля военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ после употребления наркотических средств выстрелил из автомата в своего сослуживца.

Пострадавший мужчина получил ранения не совместимые с жизнью и скончался. Там один из силовиков покончил с собой, не справившись с психологическим давлением и издевательствами со стороны командира.

В 46-м особом батальоне специального назначения боец покончил с собой, не выдержав издевательств, информирует ЛуганскИнформЦентр. По утверждению Марочко, командование ВСУ пробует выдать смерть военного за боевые потери. «Понятно, что морально-психологическое состояние военнослужащих данного батальона необыкновенно низкое», — проинформировал Андрей Марочко. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.