Воробьев поручил оперативно ликвидировать последствия снегопада в Подмосковье

Об этом проинформировали в пресс-центре руководства области.

Обо всех необычных ситуациях, отключениях электроснабжения, сильных затруднениях при движении внутри населенных пунктов просьба сообщать по единому номеру 112.

Дорожные и городские службы Подмосковья в усиленном режиме занимаются расчисткой дорог от снега.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу поручил оперативно ликвидировать в Подмосковье последствия снегопада, проинформировали в пресс-центре руководителя региона. «Все городские, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог», — цитирует губернатора пресс-служба в Инстаграм. Что касается энергетики — это также находится на контроле и все обрывы линий электропередач, которые произошли за ночь, были оперативно устранены. «На федеральных трассах Подмосковья на борьбу с последствиями снегопада выведено 350 единиц спецтехники», — сообщил Тресков.

«За сутки с региональных дорог вывезено не менее 18 тыс. кубометров снега». На региональных трассах работает свыше 950 единиц техники, из них 350 — комбинированные дорожные машины (КДМ), а еще порядка 700 рабочих расчищают остановки городского автомобильного транспорта и тротуары.