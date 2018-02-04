«Все уже устали от США»: В России предложили Трампу оставить мир в покое

Последние новости – 4 февраля. В России предложили Трампу оставить мир в покое.

Мир устал от США и бесконечных обвинений в адрес России, которые длятся на протяжении года после победы Дональда Трампа, заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич на своей странице в Фейсбук.

Так он прокомментировал слова главы Белого дома о том, что в Соединенных Штатах предпочитают больше интересоваться вмешательством России во внутренние дела США, а экономические данные о росте заработных плат игнорировать.

Напомним, после президентских выборов в США Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы. Однако никаких доказательство до сих пор предоставлено не было.