Затем по месту, откуда была запущена ракета ПЗРК по российскому Су-25, был нанесен удар высокоточным оружием, по сведениям на текущий момент Минобороны, не менее 30 боевиков были уничтожены, отмечает РИА Новости.

Не менее 30 боевиков уничтожены в итоге группового удара, который был нанесен высокоточным оружием по району провинции Идлиб, передает РИА Новости ссылаясь на Министерство обороны Российской Федерации.

По предварительным сведениям, русский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Также сообщается, что по району, подконтрольному боевикам, нанесен удар высокоточным оружием, уничтожено не менее 30 террористов. Пилот катапультировался, однако был убит боевиками. По некоторым данным, удар был нанесен высокоточными крылатыми ракетами. «Совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации „Идлиб“, принимаются меры по возвращению тела русского летчика», — сообщили в ведомстве.

Повстанцы из группировки «Джейш эн-Наср» распространили видеозаписи падения самолета, а еще горящих фрагментов с красной звездой, опознавательным знаком русских военных самолетов. Он разъяснил, что до сегодняшнего дня не было случая, когда террористы использовали ПЗРК.

Напомним, по достоверной располагаемой информации местных СМИ, самолет был сбит сирийскими оппозиционными силами во время бомбардировки город Серакаб. На текущей неделе здешние граждане и cотрудники экстренных служб проинформировали, что ВКС РФ убили меньшей мере 15 человек, нанеся удар по многолюдному рынку в контролируемом повстанцами городе Ариха. Инцидент произошел в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Напомним, к середине зимы русские военные предотвратили беспилотную атаку на авиабазу Хмеймим.

В то же время, по мнению зампреда комитета Государственной думы по обороне Юрия Швыткина, инцидент со сбитым Су-25 «вызывает безусловную потребность проведения расследования».

Русский пилот сбитого штурмовика Су-25, вероятно, отстреливался и был убит после приземления на парашюте.

Пилот самолета катапультировался, но на информационных ресурсах бунтовщиков появилось сообщение о его погибели, информирует исследовательская группа Conflict Intelligence Team.