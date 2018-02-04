«Выходи, подлый трус»: Порошенко проигнорировал призыв активистов

Участники сегодняшнего «Марша за будущее» около часа пытались попасть на территорию имения президента Украины Петра Порошенко в Козине.

Отмечается, что акцию под президентскими воротами активисты провели по окончании вече на Европейской площади. Так, активисты хотели вручить Порошенко приглашение на запланированный митинг 18 февраля 2018 года.

Люди пытались достучаться до Порошенко, но к ним так никто не вышел. При этом активисты кричали «Порошок выходи», «Выходи, подлый трус», «Отставка» и «Полиция с народом».

Отмечается, что полиция в полной выкладке трехрядным кордоном окружила подходы к резиденции. При этом через время, они все же пропустили к воротам одну представительницу митинга.

Подойдя к воротам и постучав в них, она отметила: «Нам не открывают, поэтому мы просто оставим здесь это послание в дверях. Почтового ящика тут, к сожалению, нет».

В итоге, участники митинга прикрепили письмо Порошенко у ворот и под лозунги «Слава Україні, героям слава!» и разъехались по домам.