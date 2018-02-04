Народные избранники нижней палаты японского парламента во время одного из заседаний проведут учения по эвакуации в случае падения северокорейских ядерных ракет, которые во время испытаний пролетают над территорией Японии.

Как передает «Интерфакс» ссылаясь на СМИ Японии, по сценарию этих учений избранникам придется укрываться в убежище из-за приближения ракеты, запущенной КНДР. Буквально недавно они прошли в Токио.

Японские народные избранники решили проверить возможность быстро эвакуировать строение парламента в случае ракетной атаки. Информацией об этом поделился канал NHK. Всего службе безопасности предстоит отработать размещение в убежище 465 депутатов и служащих нижней палаты.

По его данным, все 465 депутатов должны будут покинуть сооружение парламента после срабатывания системы J-Alert, экстренного оповещения об опасности падения ракеты, которое могло бы привести к разрушениям и поражению осколками стекла.

Важно обозначить, что русский президент Владимир Путин не один раз говорил, что никакого другого пути кроме мирного дипломатического метода решения северокорейской ядерной проблемы не существует. На одном из предстоящих заседаний будут проведены учения гражданской обороны. В случае ее срабатывания японские телеканалы в полуавтоматическом режиме выводят в прямой эфир данные, поступающие от руководства по этому каналу связи.