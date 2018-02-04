Жители встретили тепло: появилось видео освобожденной ВСУ Катериновки

Село Катериновка Луганской области находится под полным контролем подразделений ВСУ, известно, что местные жители встретили украинских военных очень доброжелательно.

Военный журналист Андрей Цаплиенко, побывавший в населенном пункте, написал, что был поражен необычайно теплой встречей украинских военных местными жителями, при этом само село оказалась крайне проукраинским, что лично его удивило. Местные жители просят военных восстановить связь с Украиной, поскольку до последнего времени в село было крайне сложно попасть после 17:00.

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