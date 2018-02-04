Жительница Северной Дакоты получит пожизненный срок за то, что вырезала ребенка из чрева соседки

Женщина из Северной Дакоты приговорена к пожизненному сроку за убийство своей беременной соседки. Брук Крюс (Brooke Crews) вырезала плод из живота 22-летней жертвы, пока та была еще жива.Судья приговорил Крюс к жизни за решеткой без возможности условно-досрочного освобождения за жестокое убийство Саванны Лафонтен-Грейвинд из Фарго. Соседка в ссоре накинулась на беременную женщину, сбила ее с ног, та потеряла сознание. Используя бытовой нож, Крюс вырезала ребенка из ее чрева, пока Лафонтен-Грейвинд приходила в себя. Жертва умерла на месте, а ребенка Крюс забрала к себе домой.Когда 32-летний бойфренд Крюс Уильям Хен пришел домой, та убирала кровь в ванной. Она заявила, что теперь ребенок – их. Тело, завернутое в пластик, она пыталась бросить в реку. Полиция нашла и убитую мать, и новорожденного ребенка.Девочки после убийства матери передали отцу Эштону Матени, тот назвал ее Хейсли Джо.