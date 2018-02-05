Аэропорт «Шереметьево» предупреждает о задержках рейсов из-за сильного снегопада

В пресс-центре воздушной гавани 5 февраля сказали о мерах, предпринимаемых для обслуживания пассажиров. Пассажиров «Шереметьево» предупредили о задержках рейсов из-за снегопада. Пассажиров заблаговременно сообщили о скорректированном расписании. Работники аэропорта занимаются решительной очисткой взлетно-посадочных полос для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

«Ввиду очевидной трудности прогнозируемой ситуации на оперативное дежурство вышли начальники аэропорта». Как передает ИА REGNUM ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани, аэропорт работает в усиленном режиме для обслуживания пассажиров.

На данный момент службы «Шереметьево» увеличили интенсивность расчистки взлётно-посадочных полос от снега. Из-за этих мероприятий потребовалось дополнительное время на обслуживание рейсов.