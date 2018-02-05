AliExpress запускает лоукостер с товарами до 600 руб.

Вначале «Лоукостер» начнет работу в мобильном дополнении AliExpress, которым как правило пользуются люди в возрасте до 25 лет.

«Лоукостер» ориентирован на молодых малобюджетных клиентов. В компании рассчитывают, что бренд сумеет привлечь тех, кто еще никогда не делал покупки на площадке AliExpress. Отмечается, что коммерческая площадка разработана специально для Российской Федерации и фактически будет тут 3-м брендом Alibaba Group — после AliExpress и Tmall.

В данный момент на товары стоимостью до 600 руб. приходится шесть из 20 запросов на AliExpress. По его словам, «Лоукостер» — это дискаунтер, специализирующийся на товарах стоимостью до 600 руб.

Еще одну онлайн-площадку запускает китайская коммерческая компания Alibaba Group.

Китайская коммерческая площадка AliExpress с 5 февраля запустит на территории РФ собственный новый суббренд «Лоукостер», который был спроектирован специально для русского клиента. По его словам, это видно по среднему чеку и по меняющемуся профилю клиентов, которые всё чаще выбирают не менее дорогие товары.

С запуском «Лоукостера» мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — «Лоукостер», для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто желает приобрести известные бренды с доставкой из РФ, — Tmall.