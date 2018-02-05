«Аморально и несправедливо»: Медведев отреагировал на решение МОК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев резко отреагировал на решение МОК о решении недопуска российских допингистов, оправданных СAS.

Разъяренный Медведев отметил: «Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права. Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту. А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно».