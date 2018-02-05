Басурин озвучил «страшные планы» ВСУ по «новой войне» с «ДНР»

ВСУ в период между мартом и июнем планируют начать «новую войну в Донбассе».

Об этом заявил «замком оперативного командования ДНР» Эдуард Басурин. Он, ссылаясь на сводные данные разведке заявил, что наступление на ОРДЛО будет начато с четырех направлений. Басурин отметил: «Двумя охватывающими ударами в направлении Верхнеторецкое, Иловайск (17 отбр, 93 омбр) и в направлении Максимова, Старобешево, Иловайск (1 отбр, 14 омбр, частью сил 30 омбр (тб)) попытается преодолеть линию боевого соприкосновения и прорвать первый оборонительный рубеж ВС ДНР и, нарастив усилия вводом вторых эшелонов и резервов, рассечь донецкие подразделения, окружить и захватить Донецк».

Также, он отметил, что в дальнейшем, продолжив наступление, цель ВСУ «овладеть рубежом Лутугино-Илловайск-Комсомольское-Победа».

Второй удар, по его словам, придется по южному участку фронта в направлении Саханки: «Это позволит сковать наши силы на Мариупольском направлении и не дать осуществить их переброску на Донецкое направление».

Он добавил, что «по задумке украинского Генштаба, позволит разгромить ДНР и выйти на границу с РФ».