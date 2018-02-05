Биткоин подешевел ещё на 10%

Курс биткоина опустился ещё на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоина опустилась до 8,29 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 11,9% — до 8,21 тысячи, на GDAX — на 11,54%, до 8,2 тысячи.

Спад произошёл на фоне новостей о краже криповалюты с бирж. Ранее агентство Bloomberg писало, что Северная Корея пытается взламывать южнокорейские биржи с целью кражи криптовалюты. При этом КНДР уже удалось украсть криптовалюты стоимостью в «десятки миллионов вонов».

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На прошлой неделе биткоин опустился ниже 10 тысяч долларов. До этого глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор призывал инвесторов быть готовыми к потере всех вложенных в биткоины денег. По его словам, экстремальная волатильность (биткоина) делает его использование в качестве валюты бессмысленным.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что блокчейн является фундаментальным прорывом. При этом он призвал страны ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) выработать общий подход к криптовалютам.

Криптовалюта была запущена в январе 2009 года, является новым поколением децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети Интернет. Не контролируется ни одной страной или банковским надзорным органом. Закон о регулировании криптовалют в России может вступить в силу в сентябре текущего года.

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