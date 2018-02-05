ЦИК РФ опроверг слова Грудинина о закрытии счетов в Австрии и Швейцарии

Кандидат в президенты Российской Федерации от партии КПРФ Павел Грудинин объявил, что предоставил в ЦИК все сведения о закрытии иностранных счетов, но в самом ЦИК документы пока не получили.

Во время собственной поездки в Ростов-на-Дону кандидат в президенты РФ обозначил, что в налоговой декларации и в налоговой системе закрытие счетов отражено, и соответствующие данные переданы в ЦИК 2 февраля.

«Павел Николаевич Грудинин был приглашён, и мы поставили его в известность, что по двум счётам в Австрии и по двум счётам в Швейцарии у нас нет документов, подтверждающих, что они закрыты».

Кроме того, у Центризбиркома появились вопросы по двум счетам в австрийских банках, о которых до этого сообщал Грудинин.

«Грудинин подал в рамках закона все сведения о закрытых (иностранных — ред.) счетах».

Напомним, перед регистрацией кандидатом в президенты РФ у Грудинина была схожая ситуация. Но 9 января Грудинин в уведомлении ЦИК уточнил, что счета в зарубежном банке были, на них находилось порядка 14,4 млн руб., а еще были ценные бумаги.