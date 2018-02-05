Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»

В ОРЛО «парламент ЛНР» ввел уголовную ответственность за пересечение границы «республики» «без действительных документов либо без надлежащего разрешения».

Сайт сепаратистов сообщает, что от наказания будут избавлены только те, кто прибыл в ОРЛО «с нарушением правил пересечения ее государственной границы иностранных граждан или лиц без гражданства для использования права политического убежища».

Украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя данное решение, заявил, что оно распространяется и на территорию «ДНР»

Казанский отмечает: «Вот еще хорошие новости. Теперь сходить в Красный Луч из Снежного в обход бандитского блокпоста — уголовная статья. Свобода передвижения? Забудь о такой роскоши. Это при украинских фашистах можно было по Донбассу свободно ездить».

Пользователи в комментарии к данному посту пишут:

«Молодые республики становятся ближе! В Донецке откроют школы с луганским языком обучения, а в Луганске, соответственно, с донецким языком».

«Вдруг крепостные разбредутся, куда им вздумается и не соберешь…»

«Концлагерь».

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