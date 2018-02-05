Дочь Шокина будет судиться из-за отца с Байденом

Дочь экс-генпрокурора Украина Виктора Шокина Алина, являющаяся гражданкой США, намерена подать в суд на экс-вице-президента Джо Байдена.

Так, в суде она намерена обжаловать заявления Байдена о его причастности к увольнению Шокина. Шокин отметил:"Я знаю, что она собирается это сделать».

При этом, на вопрос, советовалась ли она с ним, когда решила подавать в суд, Шокин ответил: «Она совершеннолетняя, взрослый человек, ей 40 лет, она имеет личное мнение. Больше всего ее поразило, то, что вспомнили ее покойную бабушку. Отца — это само собой, но бабушку. Так он опозорил ее, этот Байден, что она решила принять такое решение».