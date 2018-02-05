Докучаевск попал под обстрел: есть прилет в многоэтажку

Сегодня днем под обстрел попал оккупированный Докучаевск, в результате чего поврежден жилой дом и автомобиль.

«Руководитель представительства Республики в СЦКК» Руслан Якубов отметил: «Сегодня в 14:35 ВСУ открыли огонь по Докучаевску, в результате чего по предварительным данным повреждения получил многоэтажный жилой дом по улице Центральная, 91 — фундамент, а также стена на уровне четвертого этажа. Кроме того, осколками поврежден автомобиль ВАЗ 2106, находившийся по улице Центральная, 97».

В соцсети местные жители подтвердили факт обстрела.

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