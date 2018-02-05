Донецк вздрогнул: «Что это было 2 больших взрыва?»

Сегодня вечером оккупированный Донецк продолжает дрожать об обстрелов, которые слышны в разных районах города.

Кроме того, некоторые пользователи сообщают, что недавно в городе прогремели два больших взрыва, источник которых неизвестен. В комментариях люди пишут:

«ОК 22:20 1-я Площадка, начался опять бой Пески-Вольво-Центр с тяжелым. Горняк, слушаем, громковато что-то. Пожтехника, со стороны Песок слышно разное, громко. Макеевка Черемушки, с закрытыми окнами и включенным телевизором слышно тяжелое в стороне ЯБП»

«Север гремит»

Донецк Громко гупает»

«Червоногвардійка чути десь стріляють з важкого»

«20.58 к Донецк Топаз, гремит юг и север»

«21.08 к Донецк Лидиевка что это было 2 больших взрыва»

«ЖД, окна чуть «отозвались». Многоголосный адский оркестр на северо-западе Азотный, ох и стрекочет в стороне Вольво-центра Гвардейка, Восточный, на улице слышно север («

«1-ая Площадка слышит интенсивный бой, иногда с тяжелым в районе Вольво-центра Азотный, всяко-разно, от стрелкового до минометов. Путиловка, слышит проклятые звуки войны».

Фото: