ЕБРР заявляет, что в Украине сопротивляются реформам

В Украине присутствует внутреннее сопротивление реформам. Об этом в интервью для РБК-Украина заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

По его словам, проведение реформ может помочь Украине выйти на международный рынок капитала.

«К сожалению, то, что мы видим сейчас, — это задержка в получении следующего транша финансирования от Международного валютного фонда. И, кстати, хочу отметить, что эта задержка существенная. Ведь если мы посмотрим на график программы финансирования Украины от МВФ, то уже сейчас страна должна была получить от Фонда 12-ый транш и приступить к пересмотру программы для получения 13-го транша. Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш и не особо обсуждает получение пятого транша. То есть, Украина уже сейчас опаздывает», — сказал Малиж.

Он также заявил, что были приняты закон о приватизации и пенсионная реформа.

«Но до сих пор на повестке дня остаются открытыми вопросы об урегулировании методики расчета цены на газ для населения и создания Антикоррупционного суда. Внутреннее сопротивление этим реформам в Украине остается значительным. Я опасаюсь, что если оно будет продолжаться, Украине сложно будет привлекать финансирование по линии международных финансовых организаций», — добавил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.

Ранее сообщалось, что ЕБРР предоставит 150 миллионов кредита на модернизацию Укрзализницы.

Фото: РБК-Украина