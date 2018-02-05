Гехт предложила изменить состав продовольственной корзины с мая 2018 года

В связи с доведением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года необходимо изменить и состав продовольственной корзины. Об этом «Парламентской газете» сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Речь идёт не только об увеличении норм потребления мяса и фруктов, но и корректировке соотношения товаров в корзине. Читайте по теме

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«На рассмотрении Госдумы сейчас находится инициатива, внесённая президентом страны Владимиром Путиным о доведении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Инициатива, безусловно, долгожданная и справедливая», — рассказала Гехт.

По её словам, в случае если МРОТ будет поднят до прожиточного минимума, стоит задуматься о корректировке продовольственной корзины в сторону увеличения употребления мяса, овощей, фруктов.

По мнению сенатора, эта мера обеспечит нормальный уровень питания и жизнедеятельности россиян. Кроме того, после доведения минимальной оплаты труда до прожиточного минимума законодателям стоит подумать о налоговой реформе для бизнеса, считает парламентарий.

«В противном случае бизнес будет уходить в тень и переводить сотрудников на неполный рабочий день», — отметила Ирина Гехт.

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