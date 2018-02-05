ГИБДД столицы предупреждает водителей о гололеде и налипании снега на трассах

О неблагоприятных погодных условиях водителей предупредили в государственной автоинспекции Москвы. В городе в период со 2 по 4 февраля прогнозируются снегопад, гололед на трассах, налипание снега, сообщается в заявлении государственной автоинспекции.

«Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, так как именно в этих местах более вероятно происхождение гололеда», — подчеркнули в ГИБДД, добавив, что осторожность следует проявлять не только лишь водителям, однако и пешеходам. Пешеходам также стоит помнить о повышенном внимании к собственной безопасности в связи с ухудшением погодных условий. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно используя световозвращающие субъекты.

ГИБДД столицы предупреждает о трудной дорожной обстановке на столичных дорогах из-за непогоды.

Кроме того, пешим участникам дорожного движения в одежде нужно использовать светоотражающие субъекты.