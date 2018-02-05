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Глава Приморья рассказал о погибшем в Сирии пилоте Су-25


Добавлено: 05 фев 2018 в 12:12,
Глава Приморья рассказал о погибшем в Сирии пилоте Су-25

У погибшего в Сирии пилота Су-25СМ Романа Филиппова осталась семья в Приморском крае. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко, пишет РИА «Новости».

«Для жителей нашего края эта трагическая весть отозвалась особенной болью. Роман Филиппов — боевой офицер, чья военная служба и судьба накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем», — отметил врио губернатора.

По его словам, Роман Филиппов был «асом отечественной штурмовой авиации». Читайте по теме

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Ранее «Парламентская газета» писала, что штурмовик Су-25СМ был сбит радикальными исламистами в провинции Идлиб из переносного зенитно-ракетного комплекса 3 февраля.

Пилот Роман Филиппов успел катапультироваться, успешно приземлился, сообщил о своём местоположении на базу Воздушно-космических cил России и завязал бой с террористами.

Однако боевики вскоре окружили пилота. Чтобы не сдаваться в плен, Филиппов подорвал себя гранатой. Перед этим он успел уничтожить двоих террористов из табельного пистолета.

Вскоре стало известно, что Россия обстреляла место гибели пилота высокоточными ракетами «Калибр». Как стало известно из перехвата радиопереговоров боевиков, было уничтожено около 30 террористов, рассказали в Минобороны РФ.

Следом на место гибели Филиппова выдвинулась группа сирийского спецназа под прикрытием российских ВКС. Их задача — любой ценой вернуть тело погибшего лётчика.

Россия проводила операцию в Сирии с 2015 по конец 2017 года. В начале декабря 2017 года в ходе визита на авиабазу российских ВКС Хмеймим президент Владимир Путин дал приказ о выводе основной части группировки войск в связи с выполнением боевой задачи — разгромом террористов ИГ (запрещена в РФ).

За время боевых действий РФ не потеряла ни одного штурмовика. Отмечается, что до 3 февраля 2018 года боевики не применяли переносные зенитно-ракетные комплексы.

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Добавлено: 05 фев 2018 в 12:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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