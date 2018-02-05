Гройсман объяснил низкие места Украины в экономических рейтингах

Премьер-министр Владимир Гройсман во время совместной пресс-конференции со спикером Верховной Рады Андреем Парубием заявил, что положение Украины в мировых рейтингах является результатом действий предыдущих правительств.

Его спросили о проведенном в США рейтинге, согласно которому Украина заняла последнее место в Европе по уровню экономических свобод.

«Есть разные рейтинги, в которых мы не являемся лидером, к сожалению. О чем это говорит? Это говорит о том, что хроническое отсутствие необходимых изменений и реформ десятилетиями привело к тому, что мы являемся, с одной стороны, прекрасной европейской страной с прекрасными возможностями, а с другой стороны отсутствие необходимых изменений, которые необходимо было делать много лет назад, привело к тому, что у нас есть сегодня», — ответил Гройсман.

Он сказал, что Украина пришла к 2014 году ослабленной.

«Если мы посмотрим на формирование государственного долга. Что, Гройсман брал долги? Нет. Есть конкретные правительства, я имею в виду до 2014 года, когда на 1 февраля 2014 года казна была 180 тысяч гривен. А до этого все хотели взять деньги, а потом распускали их на ветер неизвестно куда. Если мы сотрудничаем с МВФ и берем средства, то куда мы их берем? Мы их кладем в валютные резервы НБУ, а не пускаем их на ветер», — продолжил премьер-министр.

По его словам, время с 2004 по 2014 годы было периодом «потерянных возможностей».

«В 2004-2014 годах было много процессов, которые нельзя назвать государственными… Прекрасными словами без каких-либо действий, подачками ситуацию в стране не изменить», — добавил Гройман.

Ранее Гройсман заявил, что Украина и МВФ работают над новыми ценами на газ.

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