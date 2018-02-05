Хантсман считает дружественными отношения между народами США и Российской Федерации

«Отношения между Соединенными Штатами и Россией остаются на уровне жителей дружественными», — говорится в нем.

По мнению дипломата, невзирая на имеющиеся разногласия на высоком уровне, жители РФ и Соединенных Штатов относятся друг к другу по-дружески. Касательно отношений между правительствами США и Российской Федерации он указал, что для единства нужно стараться искать что-то общее и обязательно должен происходить разговор. По утверждению дипломата, среднестатистическая семья в США с легкостью найдет общий язык с любым россиянином.

Хантсман уверен, что невзирая на различные позиции РФ и США по ряду вопросов, взаимодействие, основанное на взаимном уважении, несомненно поможет странам решить существующие проблемы.

При всем этом посол подчеркнул, что он не сомневается в собственных словах.

При всем этом он признал, что на уровне правительств есть некоторые разногласия. Кроме того, Хантсман, назвал доверие «движущей силой», с помощью которой страны смогут двигаться «вперед к лучшим отношениям».

Он считает, что даже ежели у Вашингтона и столицы различные позиции, сторонам нужно уважать друг дружку.