«Хотим сражаться с ложью»: польский премьер озвучил цель «антибандеровского» закона

Об этом поведал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Основной целью нового закона об университете государственной памяти, который, среди прочего, запрещает пропаганду идеологии украинских националистов, является недопущение искажения истории.

Опровергать Холокост, отметил Моравецкий, означает осознано фальсифицировать ход истории. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

Политик призвал сражаться с неправдою в любой форме.

Отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих создателей правонарушений и приписывание ее жертвам, объявил Моравецкий, добавив, что польские власти будут сражаться со всеми проявлениями искажения истории: «Мы хотим сражаться с неправдою в любой форме».

Украинский президент Петр Порошенко проинформировал, что в отношении истории нужен откровенный разговор, однако никак не запреты.

Закон, принятый сенатом Польши, предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов. Украина считает, что этот законодательный проект ухудшит стереотипы и спровоцирует ответные действия.