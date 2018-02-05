Как родные и близкие поздравили Кайли Дженнер с рождением ребенка

Несколько часов назад стало известно, что 20-летняя Кайли Дженнер впервые стала матерью. Ее уже успели поздравить родные и близкие.





«1 февраля 2018 года. Навсегда. Новый рейнджер в городе,» написал в Twitter 25-летний возлюбленный Кайли и отец ребенка Трэвис Скотт.

«Я так взволнована и рада тому, что в нашей семье появилась еще одна прелестная девочка!» пишет Крис Дженнер, мать Кайли, выставив трогательное видео с путешествия.

Сестры Кайли, Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер не были так многословны и показали свою радость рождению ребенка смайликами в виде сердечек. А вот Хлое Кардашьян в своем Instagram опубликовала снимок, на котором она и Кайли, будучи обе беременными (Хлое тоже скоро станет мамой), нежно придерживают свои округлившиеся животы.

«Поздравляю тебя, моя сладкая Кайли! Какой волшебный путь это был. Я уже скучаю по тебе беременной. Никогда не думала, что мы сделаем это вместе, но именно поэтому это будет особенным. Бог велик, и у него изначально был такой план. Люблю тебя, мамуля!» пишет Хлое.

Лучшая подруга Кайли, Джордан Вудс, разместила в Instagram снимок с вечеринки baby shower в честь малыша. «Твои развитие и зрелость никогда не переставали меня удивлять. Я так рада этому новому прибавлению!» удивляется девушка.



Рождение малыша отодвинуло на второй план все переживания семьи о беременности Кайли. Чем ближе была дата рождения малыша, тем больше Кайли волновалась, что не справится с его воспитанием. Переживать ей нечего, ведь советчиков в семье Кардашьян-Дженнер предостаточно, но не только это волнует маму Кайли. «Семья все еще беспокоится, потому что Кайли слишком молода. Но они будут поддерживать и помогать ей с ребенком. Ее сестры пытаются дать ей как можно больше советов,» говорит инсайдер.

Маму Кайли Крис Дженнер возмущает то, что бойфренд ее дочери Трэвис совсем не заботится о ней. Ходят слухи, что он даже изменяет будущей маме своего ребенка. «Крис просто в ярости. Она злится на безразличного к ее дочери Трэвиса. Крис никогда не видела его заботу. Трэвис отдален от семьи, и Крис не понимает, как в будущем у Кайли сложатся отношения с ним, но сейчас она крайне разочарована. Крис дала понять Трэвису, что ее дочь заслуживает большего и что лучше ему не делать ей больно,» рассказывает инсайдер.

Отец Кайли, который в 2015 году сменил пол и предстал перед общественностью как Кейтлин Дженнер, тоже не обрадовался новости о беременности дочери. «Кейтлин Дженнер сначала не была счастлива, когда услышала о том, что Кайли станет мамой,» рассказывает инсайдер, добавив, что также как и Крис сомневается в бойфренде.