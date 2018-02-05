Компании Дагестана в 2018-ом начнут поставки риса и баранины в Татарстан

Об этом объявил врио руководителя Минсельхозпрода Дагестана Керимхан Абасов, пишет ТАСС. «Кроме риса в Татарстан планируется поставлять баранину — порядка 2 тыс. тонн в год, первые поставки планируется начать во втором квартале», -сообщил Абасов. Рис планируется начать привозить во втором квартале данного года, а мясо — в третьем.

По его словам, поставки будут осуществлять частные компании. В частности, баранину будут поставлять три учреждения, расположенные в Махачкале, Кизлярском и Ногайском районах Дагестана. Предварительное соглашение уже заключено, но не подписано, подчеркнул в беседе с информагентством Абасов.

Официально соглашение планируется подписать в процессе предстоящего визита в Дагестан президента Татарстана Рустама Минниханова.