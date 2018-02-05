В основной массе районов пройдет небольшой, кое-где умеренный снег, в отдельных районах слабая метель. Об этом проинформировали в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Северный, северо-восточный ветер на протяжении суток будет дуть со скоростью 7-12 метров за секунду. Температура днем опустится до -8 градусов, ночью до -13. Синоптики отмечают, что кое-где будет иди небольшой снег, также предполагается слабая метель. Автомобилистов просят быть особенно бдительными, как к соседям по дороге, так и к передвигающимся пешком городским жителям. Днем предполагается понижение атмосферного давления.
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МЧС: Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега и гололедицы
Добавлено: 05 фев 2018 в 08:51, Категория: Политика
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Автор: Анатолий Васильев
Добавлено: 05 фев 2018 в 08:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler
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