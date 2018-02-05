МЧС: Рабочая неделя в Петербурге начнется со снега и гололедицы

В основной массе районов пройдет небольшой, кое-где умеренный снег, в отдельных районах слабая метель. Об этом проинформировали в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Северный, северо-восточный ветер на протяжении суток будет дуть со скоростью 7-12 метров за секунду. Температура днем опустится до -8 градусов, ночью до -13. Синоптики отмечают, что кое-где будет иди небольшой снег, также предполагается слабая метель. Автомобилистов просят быть особенно бдительными, как к соседям по дороге, так и к передвигающимся пешком городским жителям. Днем предполагается понижение атмосферного давления.