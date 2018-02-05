МИД Франции призвал Россию выполнять Минск

Франция в который раз призвала Россию выполнять минские соглашения, особенно в сфере безопасности.

Так, глава МИД Франции Жан-Ива Ле Дриан в ходе встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным обсудили ситуацию в Донбассе.

В МИД Франции отметили: «Франция привержена суверенитету Украины в ее международно признанных границах и не признает незаконную аннексию Крыма. Конфликт, продолжающийся в Донбассе, еженедельно уносит жизни людей. Франция, которая с Германией выполняет роль посредника, призывает Россию выполнять минские соглашения, особенно в части, касающейся безопасности, а также ожидает, что Украина продолжит реализацию тех мер, которые ей предстоит выполнить. Нашей целью остается общее политическое урегулирование кризиса «.