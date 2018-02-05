Минэкономразвития РФ отказало в продлении программы по охране озера Байкал

В рамках комиссии рассматриваются результаты выполнения поручений Президента России Путина, которые глава государства дал по итогам совещания об экологическом развитии Байкальской природной территории летом предыдущего года. Об этом информирует корреспондент «АиФ-Иркутск» с совещания межведомственной комиссии по задачам охраны озера, которая проходит в Иркутске 2 февраля с участием министра экологии РФ Сергея Донского. Соответствующие предложения областное руководство направило в Министерство финансового развития РФ.

Как проинформировал начальник департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, на решение о продлении сроков программы может плохо воздействовать МинФин РФ, которое не любит, когда регионы не на 100% осваивают деньги. Кроме того, принята региональная программа по развитию управлением имущественным комплексом Иркутской области, чтобы за счет областного бюджета профинансировать весь комплекс мероприятий, который должны провести муниципалитеты.

Сергей Донской объявил, что в 2017 г. особое внимание при реализации программы уделялось Иркутской области, где до этого ее осуществление сдерживалось.

Он призвал изменить механизмы управления по исполнению программы: «Минфин плохо относится к выделению денежных средств на мероприятия с низким исполнением».

Для сохранения экологического баланса на Байкальской природной территории планируется сделать 4 полигона твердых бытовых отходов, а еще построить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс годовой мощностью 200 тыс. тонн.