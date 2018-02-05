Минфин РФ рассказал о готовности отменить налог на движимое имущество

Министерство финансов России не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество, заявил замминистра Илья Трунин на Неделе российского бизнеса РСПП.

По его словам, большинство государств, имеющих развитую налоговую систему, не включает движимое имущество в объекты налогообложения.

Минфин РФ с 2012 года пытается отменить этот налог разными способами, однако сделать это не удается, потому что в условиях федеративного устройства государства нужно предоставить определенный уровень доходов бюджетам субъектов Российской Федерации.

Срок действовавшего моратория на этот налог истек с наступлением 2018 года. Отменить его могут только региональные власти, но ни один из субъектов России не стал отказываться от этого налога.