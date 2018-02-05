Минфин США добавил в «кремлевский доклад» главарей ОРДЛО

Минфин США добавил в «кремлевский доклад» несколько представителей ОРДЛО.

Так, санкционный список пополнили девять «министров» из ОРДЛО, один «заместитель министра», а также бывший луганский чиновник и его родственник.

Известно, что речь идет о «министре доходов и сборов ДНР» Александре Тимофееве («Ташкент»), «министре топлива и энергетики ДНР» Алексее Грановском, «главе МИД» Наталье Никоноровой и других «чиновников».

В то же время, самым скандальным фигурантом списка является Тимофеев, который считается одним из «серых кардиналов ДНР».

Кроме того, в списке значится непубличная, но влиятельная фигура — «бывший замминистра топлива и энергетики группировки ЛНР» Александр Мельничук, который организовал схему поставок угля из оккупированного Донбасса в страны ЕС.