На Донетчине за неделю полиция задержала 10 боевиков и их пособников

В Донецкой области за неделю были привлечены к ответственности десять боевиков и их пособников.

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции сообщил, что среди задержанных есть боевик, воевавший в составе «первого Горловского батальона», и наемники, которые в 2014 году охраняли захваченное здание Мариупольского горсовета. Другие задержанные участники банд осуществляли незаконную фильтрацию граждан на блокпостах боевиков, а также помогали строить и укреплять их.

Кроме того, в ходе работы по раскрытию убийства боевиками четырех членов религиозной организации Славянска, сотрудники полиции дополнительно установили троих участников банд, причастных к оккупации города.

По фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч.1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что им грозит до 8 лет лишения свободы, пособникам — до 5 лет.