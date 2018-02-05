На Мальдивах ввели чрезвычайное положение из-за политического кризиса

Президент Мальдив Абдулла Ямин ввел в островном государстве режим ЧП.

Так, ЧП на Мальдивских островах введено на 15 дней в связи с политическим кризисом.

Напомним, 1 февраля 2018 Верховный суд Мальдив постановил отменить приговор экс-президенту страны Мохаммеду Нашиду, после чего люди вышли на улицы в знак его поддержки. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

При этом 4 февраля, военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса из-за отказа президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных.