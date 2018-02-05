На Сумщине пограничники задержали двух граждан РФ

Пограничный наряд Сумского отряда задержал возле населенного пункта Поповка, в нескольких метрах от госграницы, двух граждан РФ.

Отмечается, что мужчины незаконно пересекли российско-украинскую границу пешком вне установленных пунктов пропуска. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что это были отец и сын, не имевшие при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Позже личности правонарушителей были установлены.

Сообщается, что за незаконное пересечение государственной границы Украины на 40 и 17-летнего россиян составлены административные материалы.

Также, в отношении отца вынесено постановление о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Известно, что мужчин принудительно вернули на территорию РФ.