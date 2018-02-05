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На Сумщине разбили мемориальную доску бойцу АТО


Добавлено: 05 фев 2018 в 22:12, Категория: Украина

В городе Кролевец Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему в зоне АТО бойцу 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александру Терещенко.

По информации, на здании школы, на которой установили мемориальную доску, камер видеонаблюдения нет.

Сообщается, что на выходных дежурил сторож, однако, он ничего не видел, потому что следит за всеми зданиями один. Информацию о происшествии внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, мемориальную доску было установлено 22 января этого года на здании городской СОШ № 2, где учился командир орудия бригадной артиллерийской группы 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр Терещенко.


Фото:
На Сумщине разбили мемориальную доску бойцу АТО


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Добавлено: 05 фев 2018 в 22:12, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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