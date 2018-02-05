На территории «ЛНР» с ночи горит шахта «Комсомольская»

«МЧС ЛНР» с ночи пытаются ликвидировать пожар на шахте «Комсомольская» в оккупированном Антраците.

В «ведомстве» отметили: «4 февраля в 23:40 от горного диспетчера шахты „Комсомольская“ поступило сообщение о задымлении в 20-м западном конвейерном штреке на горизонте 960 метров. На момент пожара под землей находились 195 человек».

Известно, что 02:08 23 шахтера, работавшие на аварийном участке, были выведены на поверхность «в удовлетворительном состоянии».

В «МЧС ЛНР» отметили: «В ходе разведки в 11:05 в западном вентиляционном стволе обнаружен очаг возгорания. В данный момент ведутся работы по ликвидации пожара и контролю рудничной атмосферы».